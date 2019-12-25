«بيت لحم» تحتفل بعيد الميلاد

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

احتفلت كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، أمس، بعيد الميلاد، وأحاطت كاميرات هواتف الحجاج المسيحيين بالمدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران بييرباتيستا بيتسابالا، لحظة وصوله الساحة الأمامية.

ودخل بيتسابالا إلى كنيسة المهد التي سبقه إليها الرهبان، وهم يتلون الترانيم الدينية، قبل أن يتوجه إلى كنيسة القديسة كاترينا المجاورة، وتحدث بيتسابالا إلى الصحافيين قائلاً: «إنه وقت عصيب، ولكن هناك أسباباً للأمل، عيد الميلاد بالنسبة لنا هو للاحتفال بالأمل». وأضاف: «نلحظ في هذه الأوقات ضعفاً سياسياً، ومشكلات اقتصادية هائلة، وبطالة ومشكلات أسرية، لكن على الجانب الآخر وعندما أزور العائلات والرعايا أرى الكثير من الالتزام».

واكتظت ساحة مدينة «بيت لحم» مقابل كنيسة المهد بفرق الكشافة، وحشد كبير وأطفال ارتدوا زي بابا نويل، بينما راح سياح يلتقطون الصور أمام شجرة مزينة يبلغ ارتفاعها 15 متراً.