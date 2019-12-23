تعديل وزاري في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على إجراء تغييرات وزارية شملت استحداث وزارة للإعلام، حيث وافق على تعيين نيفين جامع وزيرة للصناعة، ورانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وتولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مهام الوزير المختص بالاستثمار والإصلاح الإداري، إلى جانب مهامه.

ووافق مجلس النواب، أيضاً، على دمج وزارة السياحة مع الآثار، كما جاء بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجلس، على أن يتولى هذه الحقيبة خالد العناني، وزير الآثار الحالي، وتعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد فصل الإصلاح الإداري عن الوزارة، وضم التنمية الاقتصادية لها.

وضمت التغييرات تعيين نيفين القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزيراً للزراعة، وعمر مروان وزيراً للعدل، واستحداث وزارة دولة لشؤون الإعلام، على أن يتولاها أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وعلاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية.

ووافق مجلس النواب على تعيين نواب لوزراء عدة، وهم (الاتصالات، الصحة والسكان، الطيران، التعليم العالي، التربية والتعليم، البترول، الزراعة، الإسكان، الاتصالات، والسياحة والآثار)، وكان آخر التعديلات الوزارية، التي شهدتها الحكومة المصرية في يناير 2018.