8 قتلى بعاصفة في أوروبا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة ضربت إسبانيا والبرتغال وهولندا إلى ثمانية قتلى، فيما تستعد المنطقة لمزيد من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

ومن بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، سقط عليها حطام من مبنى في وسط مدريد بسبب رياح عاتية، ورجل قتل بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في اويسكار بمقاطعة غرناطة جنوب إسبانيا، كما قضى ستيني هولندي غرقاً خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب إسبانيا.

وأدت العاصفة إيلسا إلى فيضان أنهار وسقوط خطوط كهرباء، كما عرقلت السكة الحديد والرحلات الجوية، ولقي ستة أشخاص حتفهم منذ بدء العاصفة في إسبانيا، واثنان في البرتغال.