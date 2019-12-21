ثلاث هجمات تستهدف منشآت نفطية في سورية

المصدر: دمشق - وكالات

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أن هجمات إرهابية متزامنة استهدفت ثلاث منشآت نفطية في محافظة حمص وسط البلاد من دون تحديد كيفية وقوعها، وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هجمات بطائرات مسيرة.



وقالت الوزارة إن «اعتداء ارهابي ممنهج ومتزامن استهدف ثلاثة منشآت نفطية، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز في البادية في شرق المحافظة».



وأشارت الوزارة إلى أن «الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الانتاجية»، موضحة أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح، فيما بث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشآت الثلاثة.

