منظمات حقوقية تدعو الخرطوم إلى محاكمة مرتكبي جرائم دارفور

المصدر: نيروبي – أ.ف.ب

دعت منظمات حقوقية، أمس، السلطات الانتقالية في السودان إلى وضع حد لـ«ثقافة الإفلات من العقاب»، عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عاماً من اندلاع النزاع الدامي.

وفي تقرير بعنوان: «دارفور.. ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف»، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أنّ المسؤولين عن الجرائم لم يحاكموا بعد «بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية والإقليمية».

واعتبر مدير إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدوليين والنائب السابق لرئيس الاتحاد، أرنولد تسونغا، أن على السلطات في الخرطوم «إظهار أنّ العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة»، وأنّها ستأخذ «في الحسبان مطالبة (الشعب) بالعدالة، وبالسلم الدائم».