"النيابة" السعودية تحرك دعوى ضد متورطين بنشر فيديو "نزع العباءة"

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأحد، أمرا برفع دعوى جزائية عامة ضد متورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار استياء بالمملكة.

وبحسب صحيفتي "الوطن" و"سبق" السعوديتين، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأثار مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب السعوديين، حيث يظهر فيه شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد "زمن العباءة قد ولى" وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقوم بتقبيل يدها.

ووصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، وطالبوا بمحاسبة المتورطين.