الجيش الليبي يتقدم بمحاور طرابلس

المصدر: القاهرة - وكالات

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من فرض سيطرتها على معسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية أمس، السيطرة على معسكر حمزة، الواقع بمنطقة مشروع الهضبة بالجنوب الشرقي للعاصمة، والذي يبعد بمسافة 4 كم تقريباً عن طريق الشط المؤدي إلى قلب طرابلس، لافتة إلى أن الاشتباكات متواصلة في أكثر من محور بجنوب طرابلس.

من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش الليبي تتقدم منذ فجر أمس، بخطى ثابتة في محاور العاصمة طرابلس، وسيطرت على مواقع عدة وأحياء جديدة تحت غطاء من سلاح الجو.

كما تواصل قوات الجيش تقدمها في محور عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، إن الجيش تقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى سيطرته على جسر الزهراء والناصرية، إضافة إلى مصنع الهريسة.

يأتي ذلك بعد إعلان المشير حفتر مساء الخميس، ساعة الصفر للمعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس.