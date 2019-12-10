النيابة السودانية تحقق مع البشير في «انقلاب 1989»

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، استدعاء موكله للتحقيق معه حول "انقلاب يونيو 1989" الذي قام به البشير ضد الحكومة آنذاك.



وقال المحامي محمد الحسن، خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم: "تم استدعاء البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون، لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية، إنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثين عاما وحدثت كثير من المتغيرات"، موضحاً أن هيئة الدفاع طلبت من البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها.



وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر الماضي، حول "انقلاب 1989" والذي أوصل البشير للسلطة، ووصل البشير إلي مقر النيابة، اليوم، ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة، وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي "جلباب أبيض وعمامة على رأسه"، ومكث داخل مقر النيابة حوالي ساعة.



وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق: «كوبر بس»، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير.



ومن المقرر أن يصدر القضاء السوداني حكمه على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد، في 14 ديسمبر الجاري.