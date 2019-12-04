هجوم لـ «داعش» جنوب الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

قال مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، أمس، إن أربعة عناصر من قوات «الحشد الشعبي» قتلوا، وتم اختطاف ضابط من «الحشد»، جنوب الموصل، في هجوم جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف المصدر أن القوات اشتبكت مع عناصر من «داعش» في صحراء الحضر، بعد تسللهم مستغلين سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وأسفر الاشتباك عن مقتل أربعة من عناصر «الحشد» واختطاف ضابط برتبة رائد.

ولاتزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية عند شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات، ينفذها فلول تنظيم «داعش» ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين في المنطقة، وذلك رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكرياً في العراق نهاية عام 2017.