وفاة رئيس وزراء اليابان السابق ناكاسوني

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

توفي رئيس وزراء اليابان السابق ياسوهيرو ناكاسوني عن 101 عام، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية، أمس. واشتهر ناكاسوني بمحاولته تعديل الدستور السلمي للبلاد، وأنه كان أحد الأصدقاء المقربين للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.

وهيمن ناكاسوني، وهو سياسي محافظ أتقن اللغة الإنجليزية، بخلاف رؤساء وزراء سابقين، على المشهد السياسي في اليابان لعقود، واكتسب تقديراً دولياً واسع النطاق. وتولى ناكاسوني منصب رئيس وزراء اليابان في الفترة من عام 1982 حتى عام1987، لكنه لم يحقق هدفه في تغيير دستور البلاد الذي كان تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية.