منظمة التحرير تطالب بإجراءات دولية لرفع الظلم عن الفلسطينيين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم (الجمعة)، بإجراءات عملية لـ«رفع الظلم» عن الفلسطينيين.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة مسؤولة الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان، إن التضامن مع الشعب الفلسطيني «يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض، عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة».

وأضافت «حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كبقية شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها، عبر إلزام إسرائيل فعلياً وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».