السعودية تدين استمرار انتهاكات إيران لاتفاقات برنامجها النووي

المصدر: الرياض وواشنطن - واس ووكالات

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس، في قصر اليمامة بالرياض، ودان المجلس استمرار انتهاكات إيران وخرقها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.

ورحب المجلس بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً مماثلاً تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات، وقال بومبيو للصحافيين في واشنطن: «تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة، وتسجيلات مصورة، وصوراً وإخطارات، عن انتهاكات من قبل النظام الإيراني، ونأمل استمرار إرسال تلك المواد لنا».