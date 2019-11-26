مقتل 17 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة بسورية

المصدر: أنقرة - رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن 17 شخصا لقوا حتفهم في هجوم بسيارة مفخخة قرب مدينة رأس العين الحدودية السورية التي استولت عليها قوات مدعومة من تركيا الشهر الماضي.



واتهمت الوزارة مقاتلي وحدات حماية الشعب السورية الكردية بالمسؤولية عن الهجوم.



وقع الانفجار في قرية تل حلف الواقعة غربي مدينة رأس العين والتي شهدت بعضا من أعنف المعارك عندما شنت أنقرة هجوما عسكريا في المنطقة على وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي.