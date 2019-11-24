بلومبرغ يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن مايكل بلومبرغ، اليوم الأحد، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.



وقال بلومبرغ (77 عاما) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أميركا".



وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفدرالية.



وأضاف بلومبرغ: "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الأخلاقية، ترامب يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار"، بحسب قوله.



وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحاً ديموقراطياً.