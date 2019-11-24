انفجار مروع يقتل 5 أطفال داخل مدرسة سورية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة أطفال آخرين بجراح، اليوم الأحد، وذلك جراء انفجار لغم أرضي داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الطيبة الواقعة بأطراف مدينة الميادين شرق دير الزور، لافتاً إلى وجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

وأوضح المرصد أنه بتلك الحادثة، يرتفع عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 213 بينهم 61 مواطنة و57 طفلاً.

وجاء انفجار اللغم في الوقت الذي شهدت فيه إدلب غارات جوية أدت إلى سقوط عدد من القتلى، بحسب المرصد.