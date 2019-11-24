ترامب يصف خصومه بـ «المجانين والفاسدين»

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّه يرحب باحتمالية عقد محاكمة لعزله، واصفاً خصومه الذين يحققون في إساءة محتملة لسلطاته الرئاسية بـ«المجانين» و«الفاسدين».

وبعد أسبوع من شهادات مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية، استخدم ترامب، الذي يواجه أوقاتاً صعبة، محطة «فوكس نيوز» المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم، التي قال إنه يتعرض لها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي)، وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله. وأجرى ترامب مكالمة عبر الهاتف مع البرنامج الصباحي «فوكس آند فريندز»، استمرت 53 دقيقة، وأظهرت مدى الغضب الذي يشعر به من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية، وقال عن خصومه: «هؤلاء الأشخاص مرضى». وعزّز شهود، أدلوا بشهاداتهم تحت القسم، اتهامات بأن ترامب ربط دعماً عسكرياً تحتاج إليه أوكرانيا بشدة وزيارة مرغوبة للبيت الأبيض بإجراء كييف تحقيقات مع خصومه السياسيين، ووصف ترامب الشهادات بأنها «هراء تام»، وأكد أنه يستمتع بفرصة الدفاع عن نفسه. ووصف ترامب خصمته الديمقراطية الرئيسة في الكونغرس رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بأنها «مجنونة، لممارستها ضغوطاً لإجراء محاكمة مخادعة»، كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، الذي يترأس المرحلة العلنية من التحقيق، بـ«المجنون»، بحسب وصفه.