حزب بارزاني ينفي مشاركة «البيشمركة» في قمع التظاهرات

المصدر: أربيل - د.ب.أ

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق، أمس، مشاركة قوات البيشمركة الكردية في قمع التظاهرات التي يشهدها العراق حالياً.

وقال الحزب، الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، في بيان أمس، إن «قسماً من أبناء الشعب العراقي، يمارس حقاً ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة، ترتقي بالواقع العراقي نحو الأفضل». وأضاف «إننا إذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية، وبكل القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، نود أن نلفت انتباه الأخوات والإخوة أصحاب هذا الحق الدستوري، للحذر من النفر الضال المضل، الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي، وسلامة الوطن، بزج اسم أخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات».