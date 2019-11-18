تظاهرة أمام سفارة إيران في برلين

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في برلين، أمس، ورفعوا لافتات مناهضة للنظام الإيراني، وحملوا صوراً لرئيسة منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، مريم رجوي.

وفي واشنطن، أدانت الولايات المتحدة قيام الحكومة الإيرانية بالحد من إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني، الذي طال أمد معاناته في الوقت الذي يحتج فيه على أحدث المظالم من نظام السلطة الفاس».

وتابعت المتحدثة الأميركية «ندين محاولة قطع الإنترنت، اتركوهم يتحدثون».