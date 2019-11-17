19 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في شمال سورية

المصدر: دمشق - وكالات

قتل 19 شخصاً، وأصيب آخرون، معظمهم مدنيون، أمس، جراء تفجير سيارة مفخخة بمدينة الباب بشمال سورية، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لتركيا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن من بين القتلى 13 مدنياً على الأقل، قتلوا جراء تفجير السيارة المفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة، وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب، ونقل المرصد عن ناشطيه في المدينة وجود جثث تفحمت، جراء التفجير.

وكانت المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب، تعدّ معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب، قبل أن تشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة، تمكنت خلاله من السيطرة على مدن عدة، أبرزها الباب، في فبراير 2017.