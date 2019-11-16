من هو محمد الصفدي

المصدر: بيروت - وكالات

محمد الصفدي، ( 75 عاماً)، رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس، وعضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وشغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وفي عام 2008 أصبح وزيراً للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة. وشغل المنصب مجدداً في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.

وكان الصفدي عضواً بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري في عام 2005.

وتم اختيار الصفدي عضواً في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.

وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.