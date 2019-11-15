ثلث ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، أمس، أن ثلث إجمالي عدد القتلى وغالبية المصابين في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، هم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحافي، أن إجمالي حصيلة القتلى في جولة التوتر التي بدأت فجر الثلاثاء، حتى صباح أمس، بلغت 34 شهيداً، بينهم ثمانية أطفال وثلاث سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً، بينهم 46 طفلاً، و20 سيدة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة الأطفال والسيدات الشهداء بلغت 35.32% من مجموع الشهداء، فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات المصابين 4.59% من مجمل عدد الإصابات.

واعتبرت أن «هذه الحصيلة المُفزعة تشير إلى أن ارتقاء هؤلاء الشهداء لم يكن خطأ، وإنما هو بفعل إصرار وتعمد مسبقين لدى جيش الاحتلال».

وأشارت الكيلة إلى أن «عائلات عديدة تشتت وفُجعت في العدوان الأخير، فيما أبيدت عائلات كاملة، كما حدث مع عائلة أبوملحوس التي قضى ثمانية من أفرادها بقصف إسرائيلي (على منزلهم)»، فجر أمس.

من جهتها، قدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، خسائر المنشآت السكنية جراء غارات إسرائيل بنحو نصف مليون دولار، موضحة أن 48 وحدة سكنية متضررة بشكل كلي وجزئي.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، تضرر 15 مدرسة بفعل الغارات الإسرائيلية.