موكب تتويج إمبراطور اليابان يجوب شوارع طوكيو

المصدر: طوكيو - وكالات

جاب إمبراطور اليابان ناروهيتو، وزوجته ماساكا، شوارع وسط طوكيو، أمس، داخل سيارة سوداء مكشوفة يابانية الصنع، في موكب كبير بمناسبة التتويج، فيما اصطف المهنئون على الجانبين لتحيتهما، ملوحين بالأعلام، ورافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور للزوجين المبتسمين.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو (59 عاماً) العرش في مايو الماضي، خلفاً لوالده أكيهيتو، الذي أصبح أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ نحو 200 عام.

وكان من المقرر في بادئ الأمر تنظيم الموكب يوم 22 أكتوبر الماضي، عندما تُوج الإمبراطور رسمياً أمام حشد من الشخصيات البارزة من نحو 190 دولة، لكنه تأجل بسبب تداعيات إعصار مدمر اجتاح اليابان.

ولوح الإمبراطور، والإمبراطورة التي تخرجت في جامعة هارفارد، وعملت بالسلك الدبلوماسي، للناس من السيارة المكشوفة التي تجولت بهما في شوارع المدينة.

وارتدت الإمبراطورة فستاناً أبيض، ووضعت على رأسها تاجاً أورثتها إياه الامبراطورة السابقة، وجلست ماساكو قبل وقت قليل من الموعد المحدد لانطلاق الموكب، إلى جانب زوجها الذي كان يرتدي بدلة على الطراز الغربي، وظهر الإمبراطور وزوجته باسمَين طوال العرض.

وتجمع عشرات الألوف من الناس، لمشاهدة الموكب على امتداد مساره الذي بلغ 4.6 كيلومترات، وبعضهم اصطف منذ أول من أمس، ليضمن مكاناً جيداً للمشاهدة.