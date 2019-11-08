الجزائر.. عودة الاحتجاجات إلى الشارع رفضاً لـ"الرئاسية"

المصدر: الجزائر -أ ف ب

نزل آلاف المحتجين الجزائريين في يوم الجمعة الـ 38 الى شوارع العاصمة الجزائرية للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، وغداة انتقادات لحركة الاحتجاج من قيادة الجيش.

وكان قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والرجل القوي في البلاد، الفريق احمد قايد صالح، اتهم أمس الخميس "العصابة" (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار "دولة مدنية لا عسكرية" الى "تهديم أسس الدولة الوطنية".

وقال المتظاهر حمزة لادواري (51 عاما) "اليوم سنرد على قايد صالح: نريد دولة مدنية وليس دولة عسكرية".

وهتف محتجون "قايد صالح ارحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات".

ورفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة، أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من اربعة أشهر والذي اجريت له عملية فتق بطن عاجلة الثلاثاء.

ولم تكن التعبئة بقوة يوم الجمعة الماضي لكن المحتجين كانوا كثرا في العاصمة.

وهتف محتجون "افشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني" تعبيراً عن رفضهم للمرشحين الخمسة، والذين يرون أنهم امتداد لنظام عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الرابع من ابريل تحت ضغط حركة الاحتجاج والجيش.

واتهم المحامي بشير مشري السلطة بـ "ادارة ظهرها للشعب" من خلال تمسكها بإجراء الاستحقاق الرئاسي رغم احتجاجات الشارع.