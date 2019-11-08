مسيرة شموع وقرع طناجر وسط بيروت

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

شارك الآلاف في مسيرة بالشموع كان محورها حقوق المرأة، انطلقت مساء من ساحة الشهداء، ووصلت إلى ساحة رياض الصلح المجاورة في وسط بيروت. وعلى غرار ما فعل المحتجون في صيدا وطرابلس في اليومين السابقين، قرع المتظاهرون على الطناجر على مدى أكثر من ساعة، لرفع صوتهم بشكل سلميّ، للمطالبة بحقوق النساء، وبإسقاط الطبقة الحاكمة. وقالت المتظاهرة جمانة تدمري، حاملةً بيدها شمعة في وسط بيروت، «حاولنا بكل الطرق كي يسمعونا (المسؤولون)، ويسمعوا مطالبنا ووجعنا، يبدو أنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئاً، لا يمكن أن نكون مسالمين أكثر من ذلك».