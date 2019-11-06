امرأة تقاضي ترامب بمزاعم اغتصاب خلال التسعينات

المصدر: نيويورك - رويترز

أقامت امرأة تتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باغتصابها منذ أكثر من 23 عاماً في متجر بنيويورك، دعوى ضده، بشأن تصريحات أدلى بها في يونيو الماضي، ينفي فيها وقوع الهجوم وينتقدها بسبب هذا الادعاء.

وقالت إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود نُصح في مجلة إيل منذ فترة طويلة، في الشكوى التي رفعتها في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، إن «ترامب كذب بشأن الهجوم عليها ولطخ نزاهتها وصدقيتها وأمانتها، من خلال تلفيق مجموعة من الأكاذيب لشرح الأسباب المحتملة التي دفعتها لاختلاق الحادث»، بحسب قولها.

ونشرت مجلة «نيويورك»، في يونيو الماضي، مقتطفات من رواية الاغتصاب المزعوم من مذكرات كارول، التي نُشرت بعد ذلك بشهر، وتقول كارول إن الاغتصاب وقع في بيرجدورف جودمان بالجادة الخامسة، في الفترة بين خريف 1995 وربيع 1996.

وجاءت قضية كارول في أعقاب تصريحات أدلى بها ترامب، عقب نشر روايتها، أكد فيها أنه لم يغتصب كارول ولم يقابلها قط، وأنها «تكذب تماماً».

من جانب آخر، أكدت السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، أنها شعرت بأنها مهددة لاكتشافها مضمون الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني، في إطار تحقيقات إجراءات العزل بحق الرئيس الأميركي، ونشر الديمقراطيون في الكونغرس شهادة السفيرة، وقال قادة لجان التحقيق: «مع كل جلسة استماع نحصل على معلومات إضافية عن محاولات الرئيس استغلال السلطة لمصلحته».