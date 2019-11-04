أميركا تعلق مساعداتها الأمنية للبنان

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أمس، عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لم تطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا.

ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إنه «لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات»، مضيفاً: «كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك، وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك».