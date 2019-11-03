قُضاة الجزائر مستمرون في الإضراب

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قررت النّقابة الجزائرية للقضاة، أمس، الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة.

وقالت النقابة، في بيان صحافي، إن «تعامل الوزارة مع القضاة يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية»، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة. وأكدّت النقابة أنه «في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة»، بحسب البيان الصادر عن النقابة.