خدمات صحية ونقل مجاني بـ«التوك توك» في ساحة التحرير بغداد

المصدر: بغداد - رويترز

أقام المتظاهرون في بغداد نقاط تفتيش في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير ومحيطها، لإعادة توجيه حركة المرور.

وقال محمد نجم، الذي تخرج في كلية الهندسة لكنه عاطل، إن الساحة أصبحت نموذجاً للبلد الذي يأمل هو ورفاقه في بنائه. وقال «نقوم بتنظيف الشوارع، والبعض الآخر يجلب لنا المياه ويمدنا بالكهرباء».

وأضاف «(الساحة) دولة صغيرة. الخدمات الصحية بالمجان، والنقل مجاناً بوساطة «التوك توك». وجلست مجموعة من النساء في منتصف العمر يصنعن شطائر الفلافل.

وقالت (أم إدريس) «نحضر الطعام للمتظاهرين. إنهم أبناؤنا وإخواننا.. نحن هنا كل يوم حتى يسقط النظام».