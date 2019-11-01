وزير العدل الياباني يستقيل على خلفية فضيحة فساد

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

قدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، أمس، على خلفية ما تردد أنه انتهاكات لقانون الانتخابات وأنباء عن فضيحة تلقي هدية، في ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يشار إلى أن كاواي هو ثاني وزير ياباني يقدم استقالته خلال أسبوع واحد. وكان وزير التجارة إيشو سوجاوارا استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي بعدما واجه اتهامات بأن مكتبه انتهك القانون عبر تقديم أموال وهدايا لمؤيديه.

وجاءت استقالة كاواي بعد يوم مما ذكرته مجلة «شوكان بونشون» الأسبوعية بأن هناك شبهات حول انتهاك كاواي وزوجته، العضوة بمجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان) لقانون الانتخابات في البلاد، عندما فازت الزوجة بمقعد في المجلس في يوليو.

وذكرت المجلة أنه خلال الحملة الانتخابية دفع الزوجان للموظفين بدلات يومية تتجاوز الحد الأقصى لهذه البدلات. وأنكر كاواي الاتهامات.

وذكر تقرير إعلامي أن مكتب كاتسويوكي كاواي قدم هدايا مثل البطاطا (البطاطس) والذرة للناخبين.

وقال كاواي للصحافيين بعد تسليم استقالته لرئيس الوزراء في مقر رئاسة الحكومة صباح أمس: «لقد تحملت المسؤولية كوزير للعدل لأنني تسببت في وضع يمكن فيه أن تتعرض ثقة الشعب في القانون للتقويض».

وأضاف: «لا أعلم أنا ولا زوجتي شيئاً (عن الاتهامات)».

وقال آبي للصحافيين بشكل منفصل: «أنا الذي عينته. أشعر بمسؤولية شديدة عن التداعيات. أقدم اعتذاري للشعب».