أردوغان: اعتراف «النواب» الأميركي بـإبـادة الأرمن «لا قيمة له»

المصدر: أنقرة – أ.ف.ب

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، اعتراف مجلس النواب الأميركي بـ«الإبادة الأرمنية»، ووصفه بأنه «لا قيمة له»، و«أكبر إهانة» للشعب التركي.

من جهته، أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إلى أن «مجلس النواب الأميركي يحاول الانتقام، بسبب الاتفاقيات التي وقعناها مع واشنطن وموسكو»، بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من سورية، بحسب ما نقل الإعلام المحلي.

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة: «من هنا أخاطب الرأي العام الأميركي، والعالم بأكمله: هذه الخطوة التي اتُخذت لا قيمة لها، ولا نعترف بها».

وفي وقت سابق أمس، استدعت تركيا السفير الأميركي، بسبب قرار المجلس.

وتنفي تركيا ارتكاب إبادة، وتقول إن الأرمن والأتراك قتلوا نتيجة الحرب العالمية الثانية، وتقدر عدد القتلى بمئات الآلاف.

وتصويت مجلس النواب، هو الأول في الكونغرس الأميركي.

وقال أردوغان إن تصويت مجلس النواب كان مسيساً، ملمحاً إلى أن البرلمان التركي سيطرح قراراً مضاداً.

ولم يحدد ما سيشمله القرار، لكن في خطابات سابقة تطرق إلى إساءة معاملة الأميركيين الأصليين. وصرح أمس بـ«أن البلد، الذي يمتلئ تاريخه بوصمة الإبادة والعبودية، ليس له حق أن يقول أي شيء، أو أن يعظ تركيا».

وقال أردوغان للصحافيين، لاحقاً، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي في زيارته إلى الولايات المتحدة، المقررة الشهر المقبل. وأضاف: «لم أتخذ قراراً بعد، هناك علامة استفهام».