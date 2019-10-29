سعد الحريري يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

المصدر: متابعات - شريف مهدي ووكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه سيتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة اللبنانية، مضيفا: "وصلت إلى طريق مسدود".

أضاف في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، أنه سيضع استقالته وحكومته أمام الرئيس اللبنانى ميشال عون، وقال إنه أراد أن يبلغ الشعب باستقالته قبل تقديمها للرئيس اللبناني.



وذكر أنه وصل إلى طريق مسدود بشأن الأزمة اللبنانية الراهنة، وأنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد مخرج ولكنه لم ينجح فى ذلك.

وتابع: "صار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، أنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال سعد الحريري: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، والمناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد، وما في حدا أكبر من بلدو #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

وتابع في تغريدة ثانية: "لكلّ الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي #لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

أضاف في تغريدة ثالثة: "أنا طالع الى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوباً مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

وكانت مصادر لبنانية رجحت في وقت سابق، استقالة الحريري، وسط احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها كثيرون بالفساد وجر لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وسعى الحريري الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إجراءات إصلاحية اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله، وتشمل الإجراءات مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا، لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعروا بالرضا مع غياب الإجراءات الفورية لتطبيق تلك الإصلاحات.



وتشل الأزمة لبنان، وأدت إلى إغلاق البنوك لليوم العاشر اليوم الثلاثاء، مع استمرار توقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.