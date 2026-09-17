إيلون ماسك: لدي طريقة لجعل جميع سكان الأرض أثرياء



ادعى إيلون ماسك أن لديه المفتاح لتحقيق أجور مرتفعة "شاملة" لجميع سكان العالم.

وقال أغنى رجل في العالم، الذي لطالما كان من مؤيدي الذكاء الاصطناعي، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، إن الذكاء الاصطناعي هو "الطريق الوحيد" لتحقيق الثراء لسكان العالم بأكمله.

وقال: "الذكاء الاصطناعي والروبوتات هو الطريق الوحيد لتحقيق دخل مرتفع شامل للجميع على الأرض".

وجاءت هذه الادعاءات المثيرة في الوقت الذي تتصدر فيه المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وقدرته المحتملة على التسبب في انقراض البشر عناوين الأخبار خلال الأيام الأخيرة.

وكان جاكوب كوكسون، الموظف السابق في شركة "أنثروبيك"، قد بدأ النقاش الأخير حول مخاطر الذكاء الاصطناعي عندما استقال من الشركة، مطورة روبوت الدردشة "كلود"، مدعيا أنها ومنافستها الرئيسية "أوبن إيه آي" لا تتصرفان "بمسؤولية".

واستقال كوكسون في 8 سبتمبر، قائلا لزملائه على منصة "سلاك" إنه يشعر بالحزن لتوديع زملائه "النمل"، وهو اللقب الذي يطلق على موظفي "أنثروبيك". وتابع في رسالته: "مثلكم جميعا، أعتقد أنه من دون تنسيق دولي سنتعرض لخطر التسبب في انقراض البشر. لقد أصبحت مؤخرا أكثر قلقا بشأن درجة هذا الخطر وقرب حدوثه".

وقال كوكسون في تحذيره عبر منصة "إكس" إن "سباق التسلح" في مجال الذكاء الاصطناعي قد يهدد الحضارة البشرية بشكل جدي. وكتب: "الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي يعتقدون بصدق أنه قد يقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد".

وردا على ذلك، قال إيفان هوبينغر، رئيس أبحاث مواءمة الذكاء الاصطناعي في "أنثروبيك"، إن تقييم زميله السابق "صحيح"، مضيفا: "نحن نعتقد بصدق حقا أن الذكاء الاصطناعي قد يقتل جميع البشر. أنا شخصيا أعتقد أن الاحتمال يتجاوز 10% خلال العقد المقبل. أعتقد أن "أنثروبيك" تبذل قصارى جهدها، لكن ليس لدينا بعد خطة لحل مشكلة المواءمة للذكاء الفائق، ولسنا على المسار الصحيح بوضوح".

ويأتي إعلان ماسك الأخير مفاجئا بعد أن أيد علنا الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. فقد اصطف هو ورئيس "أوبن إيه آي" سام ألتمان، إلى جانب داريو أمودي، الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك"، بعد أن كتب أمودي مقالا بعنوان "يجب أن نضبط وتيرة الحدود"، أوضح فيه مخاوفه بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. وحذر أمودي حتى من أن الذكاء الاصطناعي قد يقود مجموعة من الوكلاء ويسيطر على الإنترنت في غضون ستة أشهر إلى عام.

وقال: "أعتقد أنه إذا أتاح لنا الإبطاء عاما أو عامين إضافيين قبل أن تصل النماذج إلى مستويات حرجة من القدرات، واستخدمنا هذا الوقت لتعزيز المواءمة، فيمكننا تقليل خطر حدوث خطأ جسيم بشكل كبير".