سعد الحريري يشارك هاشتاغ #لبنان_ينتفض

المصدر: متابعات - شريف مهدي

شارك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغ #لبنان_ينتفض، وذلك عقب إعلانه، اليوم الثلاثاء، وضعه استقالة الحكومة اللبنانية أمام رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين.

وقال الحريري: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، والمناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد، وما في حدا أكبر من بلدو #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

وتابع في تغريدة ثانية: "لكلّ الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي #لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

أضاف في تغريدة ثالثة: "أنا طالع إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوباً مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".