    سعد الحريري يشارك هاشتاغ #لبنان_ينتفض

    سعد الحريري

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    • متابعات - شريف مهدي
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    شارك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغ #لبنان_ينتفض، وذلك عقب إعلانه، اليوم الثلاثاء، وضعه استقالة الحكومة اللبنانية أمام رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين.

    وقال الحريري: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية، والمناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد، وما في حدا أكبر من بلدو  #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

    وتابع في تغريدة ثانية: "لكلّ الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي #لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

    أضاف في تغريدة ثالثة: "أنا طالع إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوباً مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع #لبنان_أولاً #سعد_الحريري #لبنان_ينتفض".

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