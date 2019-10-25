العثور على 24 قنبلة في مدينة ألمانية

المصدر: برلين -وام

عثر عمال بناء خلال يومين على 24 قنبلة من مخلفات الحرب في مدينة نويتراوبلينج بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة، اليوم، أن خبراء المفرقعات أجروا تفجيرا محكما، أو أبطلوا مفعول 15 قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أمس.

وبحسب البيانات، أجرى الخبراء، أول أمس الأربعاء، تفجيراً محكما لتسع قنابل أخرى.

وبعدما عثر عمال البناء أمس على قنبلة تزن 500 كيلوجرام، تم العثور بعد ذلك على قنبلة متعددة الأغراض تزن 10 كيلوجرامات. وعلى مدار اليوم، عثر العمال هناك على 13 قنبلة أخرى من نفس النوع. وبحسب البيانات، كانت جميع هذه القنابل قابلة للانفجار.

يُذكر أن مدينة نويتراوبلينج، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، كانت مقرا لمصانع "ميسرشميت" لإنتاج الطائرات إبان الحرب العالمية الثانية، ما جعلها هدفاً للقصف المتكرر من قوات الحلفاء.