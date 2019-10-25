الصدر يتعهد بحماية المتظاهرين

المصدر: بغداد ــ وكالات

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مخاطبة العراقيين في مسعى منه لرفع معنوياتهم قبيل تظاهرات اليوم، احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتفشي الفساد في البلاد، وتعهد بحماية العراقيين. وخاطب الصدر المحتجين، أول من أمس، قائلاً: «في حال الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق، وبما يرضي الله ويرضيكم»، مع الإشارة إلى أن أحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الجاري أودت بحياة 149 مدنياً، معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر.

ودعا الصدر المحتجين في المقابل إلى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وعدم استخدام العنف إلا للدفاع عن النفس. وأعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، معارضته للحكومة، لكنه قال إنه لن يشارك باسم تياره في احتجاجات اليوم، وقال في تغريدة: «نحن لا نمنع أنصارنا من النزول بصفتهم الشخصية».

كما أعلن البرلمان الذي أصيب بالشلل منذ الأول من أكتوبر بسبب الانقسامات، أنه سيعقد جلسة غداً لمناقشة مطالب المحتجين.