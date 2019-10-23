مسلح يسرق سيارة إسعاف ويصيب 3 في أوسلو

المصدر: أوسلو - رويترز

قال مسؤولون في الشرطة النرويجية والقطاع الطبي إن مسلحاً سرق سيارة إسعاف في أوسلو، أمس، وصدم بها عائلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص منهم رضيعان.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها ألقت القبض على الرجل بعد إطلاق النار على السيارة، وإنه لم يصب بجروح بالغة، ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد، وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على امرأة مشتبه في صلتها بالحادث.

وذكر متحدث باسم مستشفى أوسلو الجامعي أن «رضيعين أصيبا بعد أن صدمت سيارة الإسعاف المسروقة عائلة، المكونة من توأمين عمرهما سبعة أشهر، وامرأة، ويخضعون حالياً للعلاج».

وعرض تلفزيون هيئة الإذاعة النرويجية لقطات لسيارة إسعاف تتحرك بضاحية تورشوف في أوسلو، مع دوي طلقات نارية، وقال المتحدث باسم المستشفى إن الحادث شمل سيارتَي إسعاف تابعتين للمستشفى. وأضاف: «سرق مسلح سيارة بعدما أطلق رصاصة، وبعدها بدقائق تمكنت سيارة إسعاف ثانية تابعة لنا من توقيف السيارة الأولى بالاصطدام بها، ثم جاءت الشرطة بعد التصادم وأمسكت بالمتهم».