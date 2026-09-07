شرطة أبوظبي: 7 مصابين في حادث "التتابع" والوقوف للمساعدة على الطرق السريعة "سلوك خطير"

كشف مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، العميد دكتور مسلم الجنيبي، أن حادث التتابع والتصادم الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي بثته شرطة أبوظبي مؤخراً، قد أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وأوضح الجنيبي أن التصرف الذي قام به سائق السيارة "الستيشن" بوقوفه للمساعدة هو فعل "يُحمد مجتمعياً"، إلا أنه يُعد تصرفاً خطيراً للغاية في مثل هذه الظروف. وحذر الأفراد من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بالوقوف في منتصف الطرق السريعة لتقديم المساعدة للمصابين، مؤكداً أن هذا السلوك قد يتسبب في كارثة أكبر.

وشدد على السرعة الفائقة للاستجابة التي تتميز بها دوريات شرطة أبوظبي، مشيراً إلى تحقيق مؤشر عالمي في زمن الاستجابة يتراوح بين 3 إلى 5 دقائق فقط، حيث تصل الدوريات المؤهلة لإدارة موقع الحادث بشكل سليم، وتأمين المصابين ونقلهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، بما يضمن عدم تعرض أي شخص للخطر.