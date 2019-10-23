بريطانيا تلغي حظر رحلات شرم الشيخ

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ في مصر، بعد نحو أربعة أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان: «أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ»، فيما رحّبت وزارتا السياحة والطيران المدني المصريتان بقرار السلطات البريطانية.

وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في جنوب سيناء، عقب إسقاط تنظيم «داعش» الإرهابي طائرة روسية في أكتوبر 2015، بعيد إقلاعها من المدينة الساحلية، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.