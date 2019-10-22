السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن السيسي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الصعد، بما يشمل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر.

وأضاف المتحدث أن رئيس وزراء الكويت سلّم السيسي رسالة خطية من أمير دولة الكويت تطرقت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس المصري الأخيرة للكويت.

وأكد رئيس الوزراء اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كل المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمّن دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وأشاد بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية ودفع العمل العربي المشترك قدماً.

وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.