إلغاء عشرات الرحلات الجوية في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - أ.ف.ب

شاركت الطواقم الجوية لدى أربع شركات طيران متفرعة من لوفتهانزا، أمس، في إضراب ليوم، ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات في مطارات ألمانية، في إطار معركة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

والإضراب الذي دعت إليه نقابة الطواقم الجوية، كان من المقرر أن يستمر من الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى الـ11 قبل الظهر، لكنّ خلافاً متفاقماً مع مديري لوفتهانزا أجبر النقابة على تمديد الإضراب حتى منتصف الليل.

وتسبب الإضراب في إلغاء 12 رحلة مغادرة على الأقل في مطار هامبورغ، ونحو 10 رحلات في ميونيخ، ونحو 15 في برلين - تيغيل، وأفاد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاماً في ألمانيا، بالعديد من الإلغاءات، وكذلك في مطاري دوسلدورف وكولونيا - بون.

وقالت نقابة الطواقم الجوية في بيان، إن تهديدات مجموعة لوفتهانزا ضد الموظفين يجب أن تتوقف.

وكانت النقابة ألغت خطة لانضمام موظفي لوفتهانزا إلى الإضراب التحذيري، بعد أن عرضت الشركة بشكل مفاجئ زيادة على الراتب بنسبة 2% لمضيفي الطيران لديها، لكن مطالب أخرى مثل تحسين ظروف العمل لم تتم تلبيتها بعد، ولم تستبعد النقابة مزيداً من التحرك، فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بين الموظفين والمجموعة اليوم.

ويعتقد مسؤولون في مجموعة لوفتهانزا، أن النقابة ربما لم يعد لديها الحق القانوني للتحدث باسم العمال، وطعنت في وضعها أمام المحكمة.