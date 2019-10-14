إيران تطور أسلحة أكثر تقدماً

المصدر: طهران - رويترز

أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي تعليمات للحرس الثوري، أمس، بتطوير أسلحة أكثر تقدماً، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله في خطاب ألقاه خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الحرس الثوري: «يتعين على الحرس أن تكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة، يجب أن تكون أسلحتكم حديثة ومتقدمة، ويجب تطويرها محلياً، أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم».

وتابع خامنئي أن «الحرس الثوري له وجود قوي داخل إيران وخارجها»، موجهاً انتقادات للولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.