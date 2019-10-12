5 جرحى طعناً بسكين في مركز تسوّق بمانشستر البريطانية

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعناً بسكين أمس، في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبهاً فيه في الـ40 من العمر تم توقيفه.

ووقع الحادث في مركز آرنديل التجاري في قلب مدينة مانشستر، بعد الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش بقليل. وأُخلي المركز التجاري، فيما هرع أفراد من الشرطة المسلحة إلى المكان.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان «في هذه المراحل المبكرة، نبحث بفكر منفتح، الدافع وراء هذا الحادث المروع وملابساته، بقدر ما لدينا من معلومات».

وأضافت «نظراً لموقع الحادث وطبيعته، يقود ضباط شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق، بينما نتحرى الملابسات».

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة يستخدمون مسدساً صاعقاً خلال القبض على الرجل.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لشرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.

وقال شهود عيان، طبقاً لوسائل إعلام بريطانية، إن المشهد كان مرعباً بعد أن تعرض ثلاثة على الأقل لعملية طعن في أحد مقاهي المتجر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على «تويتر» «أصابني حادث مانشستر بالصدمة، قلبي مع المصابين وكل من تضرروا».

وكانت المدينة قد شهدت أدمى هجوم نفذه متشددون في بريطانيا في السنوات الأخيرة، عندما قتل مهاجم انتحاري 22 شخصاً في مايو 2017 في نهاية حفل للمغنية أريانا غراندي في مانشستر أرينا، في موقع ليس ببعيد عن مركز آرنديل.