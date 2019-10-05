شهيد في مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

المصدر: غزة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرة العودة الأسبوعية شرق القطاع. وذكرت الوزارة أن الشهيد علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قضى برصاص حي أطلقه عليه جنود إسرائيليون خلال المواجهات في بلدة جباليا .

من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، اتفاقها مع إسرائيل، على تفعيل اللجان المشتركة، لبحث القضايا ذات الاختصاص الاقتصادي بين الجانبين. وقال الوزير، إنه اجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، وتم التباحث في القضايا العالقة، والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة.