إيران تحكم بإعدام متهم بالتجسس لمصلحة أميركا

المصدر: طهران - وكالات

أعلنت السلطة القضائية في إيران، أمس، أن محاكم إيرانية أصدرت حكماً بالإعدام على متهم بالتجسس لمصلحة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، وبالسجن 10 سنوات على اثنين آخرين بالتهمة نفسها، وعلى شخص رابع بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا.

وصدرت الأحكام في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، ومعاودة فرض العقوبات على طهران بسبب استمرارها في برنامجها النووي، ولإجبارها على التفاوض من جديد بشأن الاتفاق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من هذه القضايا يتعلق بإعلان إيران، في يوليو الماضي، عن إلقائها القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب المخابرات الأميركية.