نتنياهو يدعو غانتس إلى لقاء جديد في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة

المصدر: تل أبيب – د.ب.أ

يستعد فريقا التفاوض عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، لعقد لقاء جديد غداً الأربعاء.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو اتصل، الليلة الماضية، بغانتس، وطلب منه عقد لقاء بعد الأعياد اليهودية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولة ستكون الأخيرة، التي يقوم بها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، قبل إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وكان ريفلين كلف نتنياهو، الأربعاء الماضي، تشكيل الحكومة.

وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة، فإن ريفلين سيكلف عضوا آخر بالكنيست لتشكيلها.

وتصدر حزب «أزرق أبيض» الانتخابات، بحصوله على 33 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو، إلا أن أياً من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف، يضمن له 61 مقعداً، وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية. وحظي نتنياهو بدعم 55 نائباً من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس تأييد 54 نائباً من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.