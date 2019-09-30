مقتل 15 إرهابياً في شمال سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 15 عنصراً إرهابياً، في العريش بمحافظة شمال سيناء، وقالت الوزارة في بيان لها: «استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها فى تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش، للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية».

وأضاف البيان أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر».

وأشارت الوزارة إلى العثور بحوزة الإرهابيين على تسع بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، وحزام ناسف، لافتة إلى أنه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.