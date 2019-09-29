بالصور.. حريق في محطة قطار الحرمين بجدة دون إصابات

المصدر: جدة - متابعات الإمارات اليوم

قالت مديرية الدفاع المدني بالسعودية اليوم الأحد إن حريقا اندلع في محطة قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في مدينة جدة الساحلية.

وأضافت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا توجد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

من جهتها قالت إمارة مكة إن حريقاً اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بجدة دون تسجيل إصابات .

وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.