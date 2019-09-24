تفاصيل محاولة اغتيال السيسي واستشهاد ضابط بالمعمورة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في استراحته بالمعمورة عام 2015، وقال أديب عبر برنامج "الحكاية"، على قناة إم سي مصر، إن منفذو محاولة الاغتيال أطلقوا النار بالفعل على الاستراحة، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الضباط.

أضاف أديب أن الرئيس السيسي تعرض لنحو 3 أو 4 محاولات اغتيال، واستعرض الإعلامي في برنامجه الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون في مراقبة الاستراحة، كما عرض أيضا اعترافات المتهمين.

وأشار أديب إلى أن الوحدة السكنية التي كان منفذو محاولة الاغتيال يقيمون بها، كانت مؤجرة، موضحاً أن المتهمين في القضية هما "محمود هاني، وأحمد إمام نجم"، قد قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليهما عام 2017، بعد أن اعترف عليهما أحد المقبوض عليهم من جماعة الإخوان الإرهابية.