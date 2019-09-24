أميركا ستعاقب كل من يدعم «حزب الله»

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أبلغ مسؤول أميركي، أمس، لبنان، أن بلاده ستعاقب أي فريق يقدم دعماً «عينياً» لـ«حزب الله»، وفق ما قال مصدر محلي مطلع على مضمون محادثاته.

والتقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، أمس، غداة وصوله إلى بيروت، كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأوردت السفارة الأميركية في بيروت في بيان، أن بيلنغسلي خلال لقاءاته المسؤولين الرسميّين والمصرفيين، «سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من (حزب الله) وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان».