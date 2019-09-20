ترامب يفرض عقوبات على إيران هي «الأقسى على الإطلاق»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة ضد البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران بداعي «تمويل الإرهاب»، واصفاً هذه العقوبات بأنّها «العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما».

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي «لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني» مضيفاً «الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى».

وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان إلى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي».

وأضاف «هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري» الإيراني «لتمويل الإرهاب».

وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران.

وكان الرئيس الأميركي أعلن منذ الخميس عن عقوبات جديدة وشيكة على طهران في سياق الرد على الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية.

واستهدفت وزارة المالية الأميركية البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي الإيراني بداعي «تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات» وأيضا تمويل «حليفهم حزب الله» اللبناني.

وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة «منظمات إرهابية».